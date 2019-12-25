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Квартальнов: с Галузиным непросто, хотим видеть другой уровень его подготовки

Квартальнов: с Галузиным непросто, хотим видеть другой уровень его подготовки
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (1:2 Б).

«Наверное, равная игра была — моменты были как у нас, так и у Нижнекамска. Получилось, что уступили по буллитам, где на один гол соперник забил больше нас.

Может быть, вопросы к нам, может быть, вопросы к лиге, но если добираться от базы до Давоса, когда игры через день, — это 9 часов. Это как до Владивостока долететь. И обратно так же добираться. Это тяжеловато. А то, что 1–2 дня на среднегорье, — это ерунда. Можно говорить о многом — поле там большое, ещё что-то, — но добирались очень долго. Вчера даже не тренировались, потому что поздно приехали. «Салават» — понятно, они там остались. Здесь они закончили играть, до этого они набирали. Но нам-то надо дальше играть. Вроде как выходной был, но это же не выходной — ребята добирались, рано проснулись. Логистика была не очень.

С Галузиным пока непросто. Мы хотим видеть другой уровень его подготовки, оставили его специально готовиться. У Виртанена небольшие проблемы с визой, есть моменты, он даже следующий матч не сыграет. Стёпа Санников тоже, наверное, следующий матч не сыграет. Здесь есть определённые сложности, но ничего — ребята, которые выходят, готовы играть, они должны играть», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» уступил «Нефтехимику», впервые в сезоне проиграв три матча подряд
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