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Нападающий «Трактора» Никита Щербак сломал руку в матче с «Авангардом»

Нападающий «Трактора» Никита Щербак сломал руку в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб впервые в сезоне оформил серию из трёх побед.

Не доиграл встречу до конца нападающий челябинской команды Никита Щербак. В третьем периоде форвард получил травму в столкновении с Вилле Поккой и отправился в раздевалку. Как стало известно «Чемпионату», нападающий получил перелом руки.

Подопечные Владимира Юрзинова-младшего открыли счёт на седьмой минуте, точным броском отметился нападающий Лукаш Седлак. Команда хозяев сумела восстановить равновесие на табло в середине второго периода, шайбу забросил защитник Вилле Покка. На 48-й минуте «Трактор» вновь вышел вперёд, гол в свой актив записал нападающий Руслан Карлин. Точку в матче за минуту до сирены поставил нападающий Вячеслав Основин.

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