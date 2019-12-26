Макмиллан — о матче с «Трактором»: всегда непросто, когда приходишь в новую команду

Нападающий «Авангарда» Брэндон Макмиллан поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (1:3). Этот матч стал для канадского форварда дебютным в составе «ястребов».

«Немного неровно начал матч, но, думаю, прибавлял по ходу игры, ноги наращивали темп. Так я и должен играть. Было пару хороших моментов. Хотелось бы, конечно, реализовать их в заброшенные шайбы. Такое случается. Будем готовиться к следующему матчу. Впереди у нас выездная серия, нужно перестроиться и вновь взяться за работу.

Знаете, всегда непросто, когда приходишь в новую команду и играешь с новыми партнёрами. Мы много общаемся, стараемся находить друг друга на площадке. Думаю, от периода к периоду мы друг друга чувствовали всё лучше и создавали моменты. Надеюсь, продолжим расти и двигаться в нужном направлении.

«Трактор»? Они играли просто и мощно. А мы не использовали свои моменты. Вот и вся история. Мы могли забросить одну или даже две шайбы на самом старте и откинуть их назад, но не сумели реализовать свои шансы и начали третий период с равным счётом 1:1. Ближе к концовке они забросили с подставления, и уже нам пришлось отыгрываться. Нужно сделать выводы и двигаться вперёд, внеся необходимые коррективы», — приводит слова Макмиллана пресс-служба клуба.