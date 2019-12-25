«Трактор» одолел «Авангард», впервые в сезоне оформив серию из трёх побед
Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб впервые в сезоне оформил серию из трёх побед.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечные Владимира Юрзинова-младшего открыли счёт на седьмой минуте, точным броском отметился нападающий Лукаш Седлак. Команда хозяев сумела восстановить равновесие на табло в середине второго периода, шайбу забросил защитник Вилле Покка. На 48-й минуте «Трактор» вновь вышел вперёд, гол в свой актив записал нападающий Руслан Карлин. Точку в матче за минуту до сирены поставил нападающий Вячеслав Основин.
- 25 декабря 2019
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