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Панарин спел новогоднюю песню с игроками НХЛ. Видео

Панарин спел новогоднюю песню с игроками НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в Рождественском поздравлении Национальной хоккейной лиги. Накануне Рождества пресс-служба НХЛ опубликовала видео, в котором хоккеисты разных клубов исполнили песню Jingle Bells.

Российскому нападающему досталось всего два слова из песни, а именно Jingle Bells.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Артемий Панарин провёл 36 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 25 результативных передач.

Недавно Панарин стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось оформить две серии из 7+ матчей с набранными очками в ходе первого сезона в составе «синерубашечников». В межсезонье 28-летний форвард заключил с клубом из Нью-Йорк семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.

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