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Артемий Панарин стал Санта-Клаусом и подарил клюшки болельщикам

Артемий Панарин стал Санта-Клаусом и подарил клюшки болельщикам
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал рождественский подарок нескольким болельщикам на тренировке. Россиянин подъехал к бортику и перебросил через защитное стекло четыре клюшки фанатам.

«Привет, я хоккеист, но сегодня исполняю роль Санта-Клауса», — указано в подписи к видео в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Напомним, недавно Артемий стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось оформить две серии из 7+ матчей с набранными очками в ходе первого сезона в составе «синерубашечников».

В межсезонье 28-летний нападающий заключил с клубом из Нью-Йорк семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.

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