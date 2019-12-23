Артемий Панарин стал Санта-Клаусом и подарил клюшки болельщикам

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал рождественский подарок нескольким болельщикам на тренировке. Россиянин подъехал к бортику и перебросил через защитное стекло четыре клюшки фанатам.



«Привет, я хоккеист, но сегодня исполняю роль Санта-Клауса», — указано в подписи к видео в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Напомним, недавно Артемий стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось оформить две серии из 7+ матчей с набранными очками в ходе первого сезона в составе «синерубашечников».



В межсезонье 28-летний нападающий заключил с клубом из Нью-Йорк семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.