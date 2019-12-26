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Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.

Тренерский штаб российской команды определился с голкипером на стартовый матч турнира — в воротах сыграет Ярослав Аскаров. Резервным голкипером будет заявлен Амир Мифтахов.

Состав сборной России:

Аскаров (Мифтахов);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Ртищев – Соркин – Грошев.

Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.

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