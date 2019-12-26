Чешское СМИ назвало пять главных звёзд в составе молодёжной сборной России
Чешское издание Hokej.cz назвало пять главных звёзд в составе молодёжной сборной России. Сегодня, 26 декабря, сборные России и Чехии проведут стартовый матч на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.
По мнению, журналистов Hokej.cz лучшими игроками в команде Валерия Брагина являются голкипер Ярослав Аскаров, защитник Александр Романов, а также форварды Григорий Денисенко, Василий Подколзин и Кирилл Марченко.
Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.
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