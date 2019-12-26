«Локомотив» — «Йокерит»: Ткачёв дебютирует в первом звене хозяев
Ярославский «Локомотив» назвал состав команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». За ярославцев дебютную игру проведёт нападающий Владимир Ткачёв, перешедший из казанского «Ак Барса». Форвард получил место в первом звене вместе с Антоном Ландером и Павлом Кудрявцевым.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний Ткачёв провёл только 25 матчей из-за перенесённой травмы. Всего форвард записал на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. В среднем Ткачёв проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.
Напомним, взамен Ткачёва казанский клуб получил защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
- 26 декабря 2019
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