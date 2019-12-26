Лидер сборной Чехии Лауко получил тяжёлую травму, успев сыграть на МЧМ шесть секунд

Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей.
В третьем периоде Лауко наблюдает за игрой своей команды из-за бортика. Нога хоккеиста находится в специальном бандаже, перемещаться приходится с помощью костыля. Лауко успел провести на турнире шесть секунд.
Нападающий сборной России Егор Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него, вдобавок ко всему, въехал габаритный форвард Дмитрий Воронков. Стоит отметить, что травму Лауко получил именно в первом моменте, когда его ударил коленом Соколов.
- 26 декабря 2019
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