Лидер сборной Чехии Лауко получил тяжёлую травму, успев сыграть на МЧМ шесть секунд

Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей.



В третьем периоде Лауко наблюдает за игрой своей команды из-за бортика. Нога хоккеиста находится в специальном бандаже, перемещаться приходится с помощью костыля. Лауко успел провести на турнире шесть секунд.

Нападающий сборной России Егор Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него, вдобавок ко всему, въехал габаритный форвард Дмитрий Воронков. Стоит отметить, что травму Лауко получил именно в первом моменте, когда его ударил коленом Соколов.