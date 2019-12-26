Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лидер сборной Чехии Лауко получил тяжёлую травму, успев сыграть на МЧМ шесть секунд

Лидер сборной Чехии Лауко получил тяжёлую травму, успев сыграть на МЧМ шесть секунд
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей.

В третьем периоде Лауко наблюдает за игрой своей команды из-за бортика. Нога хоккеиста находится в специальном бандаже, перемещаться приходится с помощью костыля. Лауко успел провести на турнире шесть секунд.

Нападающий сборной России Егор Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него, вдобавок ко всему, въехал габаритный форвард Дмитрий Воронков. Стоит отметить, что травму Лауко получил именно в первом моменте, когда его ударил коленом Соколов.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина
Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019