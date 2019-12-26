Обозреватель Sportsnet: Аскаров сильно нервничал, дрожал, не мог справиться с шайбой

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эрик Энгелс прокомментировал игру голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова в стартовом матче МЧМ-2020 со сборной Чехии (3:4).



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020



«Все могли наблюдать, как сильно нервничал Аскаров. Не мог прикрыть углы, но не только. Дрожал при бросках, не мог справиться с шайбой», — отметил Энгелс в своём «твиттере».



Напомним, Аскаров пропустил 4 гола после 17 бросков и был заменён после 40 минут игры.



Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.

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