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Вайсфельд — о травме Лауко в матче с Россией: неизвестно, было ли там нарушение

Вайсфельд — о травме Лауко в матче с Россией: неизвестно, было ли там нарушение
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал травму нападающего сборной Чехии Якуба Лауко, полученную в столкновении с Егором Соколовым.

«Сложный момент, там был очень сильный трафик, все вместе заехали в одну кучу. Не могу однозначно сказать, было ли нарушение на Лауко или нет. Я сперва вообще смотрел на Воронкова, который врезался в чеха, а с третьего повтора обратил внимание, что Соколов тоже принял участие в этом эпизоде. Неоднозначная ситуация. Но если судьи не дали удаления, то всё было правильно. Повторюсь, момент действительно спорный. Нельзя однозначно сказать, нарушали россияне правила или нет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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