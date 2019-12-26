Вайсфельд — о травме Лауко в матче с Россией: неизвестно, было ли там нарушение

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал травму нападающего сборной Чехии Якуба Лауко, полученную в столкновении с Егором Соколовым.



«Сложный момент, там был очень сильный трафик, все вместе заехали в одну кучу. Не могу однозначно сказать, было ли нарушение на Лауко или нет. Я сперва вообще смотрел на Воронкова, который врезался в чеха, а с третьего повтора обратил внимание, что Соколов тоже принял участие в этом эпизоде. Неоднозначная ситуация. Но если судьи не дали удаления, то всё было правильно. Повторюсь, момент действительно спорный. Нельзя однозначно сказать, нарушали россияне правила или нет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.