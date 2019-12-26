Вайсфельд — о травме Лауко в матче с Россией: неизвестно, было ли там нарушение
Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал травму нападающего сборной Чехии Якуба Лауко, полученную в столкновении с Егором Соколовым.
«Сложный момент, там был очень сильный трафик, все вместе заехали в одну кучу. Не могу однозначно сказать, было ли нарушение на Лауко или нет. Я сперва вообще смотрел на Воронкова, который врезался в чеха, а с третьего повтора обратил внимание, что Соколов тоже принял участие в этом эпизоде. Неоднозначная ситуация. Но если судьи не дали удаления, то всё было правильно. Повторюсь, момент действительно спорный. Нельзя однозначно сказать, нарушали россияне правила или нет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина
Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.
- 26 декабря 2019
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