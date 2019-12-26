Романов: голы — не на Аскарове. Виновата вся команда

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов подвёл итоги матча с командой Чехии (3:4).



«Очень много удалений было. Можно сказать, что постоянно были удаления. Соперник провоцировал и старался, что бы мы больше и больше оставались в меньшинстве. Какие-то свои моменты не реализовали в большинстве. На последней минуте план был довести шайбу до ворот и закопать её любым способом, что бы она зашла.



Травма Лауко? Человеку не повезло, в первой же смене он вышел и травмировался. Это не повлияло на ход матча. Про судей что говорить? После драки кулаками не машут.



Аскарова подбодрили, конечно. Ничего страшного. Там такие голы были… Ну не его. Он не порол сегодня. Проиграла команда — значит, виновата вся команда. А какие-то игроки… Это сразу отметается.



В прошлом году в Канаде так же играли при толпе, которая болела против нас. То же самое и здесь было», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.