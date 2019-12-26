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Еник: сборные Чехии и России ненавидят друг друга, мы ожидали грубой игры

Еник: сборные Чехии и России ненавидят друг друга, мы ожидали грубой игры
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной Чехии Ян Еник прокомментировал стартовый матч МЧМ-2020, в котором его команда обыграла сборную России (4:3).

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«Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко? Я не видел этого момента, ничего не могу сказать. Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить. Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да, у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки, и бросали туда.

Ожидали ли мы такой жёсткой и грубой игры? Да. Согласен ли я с этим? Да. С Россией каждый матч получается очень трудным и жёстким. Обе команды друг друга ненавидят», — передаёт слова Еника корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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