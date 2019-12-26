Лидер сборной Чехии Лауко получил травму колена и может больше не сыграть на МЧМ

Главный тренер сборной Чехии Вацлав Варада сообщил, что форвард Якуб Лауко в матче с Россией (4:3) получил серьёзную травму колена и может пропустить остаток турнира.



Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей. Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него, вдобавок ко всему, въехал габаритный форвард Дмитрий Воронков.



В третьем периоде Лауко наблюдал за игрой своей команды из-за бортика. Нога хоккеиста находилась в специальном бандаже, он перемещался с помощью костыля. Лауко успел провести на турнире шесть секунд.