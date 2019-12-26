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Лидер сборной Чехии Лауко получил травму колена и может больше не сыграть на МЧМ

Лидер сборной Чехии Лауко получил травму колена и может больше не сыграть на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной Чехии Вацлав Варада сообщил, что форвард Якуб Лауко в матче с Россией (4:3) получил серьёзную травму колена и может пропустить остаток турнира.

Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей. Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него, вдобавок ко всему, въехал габаритный форвард Дмитрий Воронков.

В третьем периоде Лауко наблюдал за игрой своей команды из-за бортика. Нога хоккеиста находилась в специальном бандаже, он перемещался с помощью костыля. Лауко успел провести на турнире шесть секунд.

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