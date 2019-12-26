Романов — лидер по игровому времени среди россиян в матче с Чехией

Сборная Чехии победила команду России со счётом 4:3 в дебютном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.



Лидером по игровому времени в составе российской сборной стал защитник Александр Романов, отыгравший 23 минуты и 11 секунд. Наименьшее игровое время у форварда Максима Грошева — семь минут и одна секунда.



Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.