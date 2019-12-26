«Локомотив» проиграл «Йокериту», дубли сделали Каюмов и Йоэнсуу

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счёт во встрече открыла команда гостей, заброшенной шайбой отметился нападающий Ессе Йоэнсуу. На старте второго периода «Локомотив» сумел восстановить равновесие, точный бросок в актив записал форвард Артур Каюмов. Ближе к перерыву команды забили ещё по голу, авторами вновь стали Йоэнсуу и Каюмов. На 51-й минуте «Йокерит» вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной защитником Микко Лехтоненом. Вскоре забил уже «Локомотив», отличился форвард Магнус Пяаярви. Встреча перешла в овертайм, где победу «Йокериту» принёс форвард Вели-Матти Савинайнен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 26 декабря 2019
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