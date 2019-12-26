Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» проиграл «Йокериту», дубли сделали Каюмов и Йоэнсуу

«Локомотив» проиграл «Йокериту», дубли сделали Каюмов и Йоэнсуу
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счёт во встрече открыла команда гостей, заброшенной шайбой отметился нападающий Ессе Йоэнсуу. На старте второго периода «Локомотив» сумел восстановить равновесие, точный бросок в актив записал форвард Артур Каюмов. Ближе к перерыву команды забили ещё по голу, авторами вновь стали Йоэнсуу и Каюмов. На 51-й минуте «Йокерит» вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной защитником Микко Лехтоненом. Вскоре забил уже «Локомотив», отличился форвард Магнус Пяаярви. Встреча перешла в овертайм, где победу «Йокериту» принёс форвард Вели-Матти Савинайнен.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2019, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йоэнсуу (Регин) – 07:13' (5x5)   1:1 Каюмов (Коваленко, Алексеев) – 21:03' (5x5)   2:1 Каюмов (Да Коста, Алексеев) – 36:09' (5x4)   2:2 Йоэнсуу (Мозес, Эронен) – 38:18' (5x4)   2:3 Лехтонен – 50:06' (5x5)   3:3 Пяаярви (Аверин, Кронвалль) – 52:35' (5x5)   3:4 Савинайнен (Хаапала, Контиола) – 61:01' (4x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019