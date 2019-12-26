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Форвард сборной Швеции Хёгландер забил потрясающий гол в стиле Свечникова

Форвард сборной Швеции Хёгландер забил потрясающий гол в стиле Свечникова
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной Швеции Нильс Хёгландер отметился великолепной заброшенной шайбой во встрече со сборной Финляндии. Форвард поразил ворота в стиле российского форварда Андрея Свечникова, подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и закинув игровой снаряд в угол.

Посмотреть видео можно на TSN.

В МЧМ-2020 участвуют 10 команд, которые разбиты на две группы. В групповом раунде действует трёхочковая система. Команды, занявшие первые четыре места в своей группе, выходят в четвертьфинал. Сборные, занявшие пятые места в группах, сыграют за выживание до двух побед. Овертайм в групповом раунде длится пять минут, в плей-офф – 10 минут, в финале – 20 минут (после полноценного перерыва). В серии буллитов каждая команда наносит по пять бросков. При ничьей буллитная серия продолжается до выявления победителя.

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