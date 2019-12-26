Сборная Канады отыгралась с 0:2 и победила США на МЧМ-2020

Сборная Канады победила команду США со счётом 6:4 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Напомним, сборная России начала турнир с поражения от Чехии (3:4).
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
Первый период удачно провела американская сборная, забросившая две шайбы усилиями нападающих Шейна Пинто и Артура Калиева. В следующие 20 минут команда Канады сумела отыграться и выйти вперёд, точные броски на свой счёт записали форварды Коннор Макмайкл, Барретт Хэйтон и Нолан Фут. В третьем периоде наступила очередь США делать камбэк, американцы отыгрались к 57-й минуте благодаря голам Нико Робертсона и оформившего дубль Пинто. Вскоре Канада всё-таки вырвала победу — победный гол забил Алексис Лафренье. Окончательный счёт установил Тай Делландреа.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» ИИХФ.
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