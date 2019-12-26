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Сборная Канады отыгралась с 0:2 и победила США на МЧМ-2020

Сборная Канады отыгралась с 0:2 и победила США на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Канады победила команду США со счётом 6:4 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Напомним, сборная России начала турнир с поражения от Чехии (3:4).

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

Первый период удачно провела американская сборная, забросившая две шайбы усилиями нападающих Шейна Пинто и Артура Калиева. В следующие 20 минут команда Канады сумела отыграться и выйти вперёд, точные броски на свой счёт записали форварды Коннор Макмайкл, Барретт Хэйтон и Нолан Фут. В третьем периоде наступила очередь США делать камбэк, американцы отыгрались к 57-й минуте благодаря голам Нико Робертсона и оформившего дубль Пинто. Вскоре Канада всё-таки вырвала победу — победный гол забил Алексис Лафренье. Окончательный счёт установил Тай Делландреа.

U20 ЧМ-2020. Группа B
26 декабря 2019, четверг. 21:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 4
США U20
0:1 Пинто (Джонс, Бринк) – 03:10' (5x4)   0:2 Калиев (Зеграс, Тюркотт) – 18:32' (5x4)   1:2 Макмайкл (Томас) – 23:31' (5x5)   2:2 Хэйтон (Лафренье) – 26:34' (5x5)   3:2 Фут (Смит) – 33:03' (5x4)   4:2 Хэйтон (Лафренье, Велено) – 50:47' (5x4)   4:3 Робертсон – 52:45' (5x5)   4:4 Пинто (Робертсон) – 56:42' (5x4)   5:4 Лафренье – 56:49' (5x5)   6:4 Делландреа (Лафренье) – 58:50' (en)

Посмотреть видео можно в «инстаграме» ИИХФ.

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