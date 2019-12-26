Канада и США выдали суперматч! Два камбэка и шикарный гол Лафренье в концовке

Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2020



На МЧМ в Остраве собралась такая группа, где что ни матч – то яркая вывеска и выставка достижений молодёжного хоккея. Открывали турнир Чехия и Россия, а вторым заходом встречались не менее принципиальные соперники – США и Канада.

«Канада и США – принципиальные соперники. В детстве я всегда ждал этих матчей, чтобы посмотреть по телевизору. Круто, что мы стартуем на турнире именно с этой игры. Расстраивает результат прошлого МЧМ, но сейчас новый год и новая команда. Надеюсь, мы сможем выступить лучше», — говорил перед игрой защитник канадцев Тай Смит.

Море канадцев не смутило сборную США

Кажется, переплюнуть первую игру по накалу, атмосфере, эмоциям, да и по сюжету будет невозможно. С трибунами, ходящими ходуном под чехами, действительно мало что сравнится. Но сюжет американцы и канадцы закрутили очень лихой!



Все билеты на игру были раскуплены задолго до начала игры, и арена была битком. Трибуны пестрели красными джерси с кленовым флагом на груди. Американцы тоже приехали, но не в таком количестве. Сразу видно, что хоккей в Канаде – почти религия, а МЧМ – один из самых популярных турниров.



«Я не беспокоюсь, что ребята будут слишком перевозбуждены перед игрой с Канадой. Думаю, это хорошо, что первый матч именно с этим соперником. Надо провести пару смен, успокоиться. Главное – хорошо начать, чтобы все включились. Надеюсь, мы забьём первыми и будем играть с преимуществом в счёте», — сказал перед игрой главный тренер американцев Скотт Санделин. Звёздно-полосатые выполнили желание своего тренера – и с первых секунд включились в игру, и повели в счёте. Только не смогли его отстоять.



Если чехи в унисон поддерживали свою команду, топали и галдели так, что казалось, арена сейчас развалится, то канадцы болели более миролюбиво, словно собрались на дружеской вечеринке. А уже на четвёртой минуте вынуждены были притихнуть – американцы реализовали первое же большинство.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.



Номинальные хозяева, получив свой шанс поиграть в неравных составах, только палили мимо ворот. Американцы же были безжалостны – не зря все эксперты перед стартом турнира выделяли их атакующий потенциал. Ещё одно большинство, ещё один гол – на сей раз забил выходец из Узбекистана Артур Калиев.

Видео можно посмотреть в «твиттере» МЧМ.

Канада наносит ответный удар

В перерыве канадцы наверняка поговорили в раздевалке, потому что второй период они начали не в пример лучше первого. Акил Томас и Коннор МакМайкл начертили великолепный розыгрыш в быстрой атаке и сократили отставание до минимума.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.



Матч был таким жёстким, что натуральным образом трещали борта, но при этом не грязным. Никто не получал травм и удалений за несдержанность. Только за зацепы и подножки, причём как с одной, так и с другой стороны. Было видно, что канадцы завелись и уже серьёзно взялись за дело. Тому подтверждением стал симметричный ответ сборной Канады в большинстве. Пропустили два «четыре на пять»? Забьём два «пять на четыре» и завершим камбэк! Баррету Хэйтону потребовалось всего семь секунд, чтобы реализовать удаление Шейна Пинто.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.



Нолан Фут забил уже на излёте следующего большинства, но практически с той же точки. Из американцев будто высосали воздух – «меньшевики» катили на скамейку настолько потерянными, что на них было больно смотреть.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Камбэк американцев и потрясающая развязка

И уже у американцев мало что получалось. Броски – блокировались, передачи – прерывались, а то, что всё-таки долетало до ворот, останавливал голкипер. А в третьем периоде команда Дэйла Хантера и вовсе практически не выпускала соперника из зоны, а когда выпускала, сил на атаку у американцев уже не было. Впрочем, не так просты США – парочку отличных моментов они всё же создали, но больше не смогли пробить Николаса Доуса. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, они получили четвёртую. Всё, можно опускать руки?

Как бы не так. Американцы всё равно не собирались сдаваться – буквально через пару минут канадцы на секунду отпустили хватку и беспрепятственно пустил к воротам Ника Робертсона. А потом Тай Делландреа приложил об борт не владеющего шайбой соперника, и Шейн Пинто сравнял счёт.



Сегодня команды показали феерический хоккей. Один камбэк с 0:2, ответный – с 2:4. Развязка этого светопредставления была такой же потрясающей – у американцев ещё не успели улечься эмоции от камбэка, как через семь секунд они пропустили ещё! Шикарный гол удался Алексису Лафренье. Непредсказуемый и молодёжный хоккей.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» ИИХФ

Это – соперники сборной России по группе. С Канадой нашей молодёжке предстоит играть уже послезавтра. И уже ей придётся уворачиваться от жёстких хитов, стараться играть дисциплинированно, держать под контролем эмоции и проявлять такую же волю к победе, как сегодня «кленовые листья». Ох, непросто будет, непросто. Хотя мы это знали и до начала турнира.