Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

26 декабря стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В первый день турнира было сыграно четыре матча.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020



Сборная Швейцарии одержала победу над командой Казахстана со счётом 5:3.

Сборная Чехии победила команду России со счётом 4:3. Россияне отыгрались с 0:2, но не сумели выиграть.

Сборная Швеции в овертайме одолела команду Финляндии — 3:2 ОТ.

Сборная Канады отыгралась со счёта 0:2 и победила команду США — 6:4.

Турнирное положение команд после окончания первого игрового дня турнира:



Группа А



Швейцария — 3 очка

Швеция — 2 очка

Финляндия — 1 очко

Словакия — 0 очков

Казахстан — 0 очков



Группа В



Канада — 3 очка

Чехия — 3 очка

Германия — 0 очков

Россия — 0 очков

США — 0 очков.