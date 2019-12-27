Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
26 декабря стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В первый день турнира было сыграно четыре матча.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Казахстана со счётом 5:3.
U20 ЧМ-2020. Группа A
26 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
5 : 3
Казахстан U20
1:0 Вербун – 02:49' (5x5) 1:1 Мусоров (Бойко) – 15:10' (5x5) 2:1 Гербер (Эбишер) – 18:51' (5x4) 2:2 Дёмин (Бондаренко) – 24:54' (5x5) 3:2 Зальцгебер – 30:37' (5x5) 3:3 Мусоров – 35:39' (5x5) 4:3 Веттер (Эбишер, Сопа) – 48:55' (5x5) 5:3 Вербун – 53:54' (5x5)
Сборная Чехии победила команду России со счётом 4:3. Россияне отыгрались с 0:2, но не сумели выиграть.
U20 ЧМ-2020. Группа B
26 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Россия U20
1:0 Чайка (Еник, Теплы) – 02:46' (5x4) 2:0 Мышак (Теплы) – 07:41' (5x5) 2:1 Замула (Хованов, Денисенко) – 10:19' (5x5) 2:2 Подколзин (Марченко, Романов) – 14:32' (5x5) 3:2 Блюмель – 25:31' (5x5) 3:3 Замула (Воронков, Александров) – 26:16' (5x5) 4:3 Еник (Теплы, Шир) – 37:25' (5x3)
Сборная Швеции в овертайме одолела команду Финляндии — 3:2 ОТ.
U20 ЧМ-2020. Группа A
26 декабря 2019, четверг. 21:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
ОТ
Финляндия U20
0:1 Пуйстола (Хонка, Танус) – 16:21' (5x5) 1:1 Хёгландер (Фагемо) – 21:05' (5x5) 1:2 Танус (Пуйстола) – 33:35' (5x5) 2:2 Фагемо (Хёгландер) – 54:51' (5x5) 3:2 Хольц (Берггрен) – 64:55' (4x3)
Сборная Канады отыгралась со счёта 0:2 и победила команду США — 6:4.
U20 ЧМ-2020. Группа B
26 декабря 2019, четверг. 21:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 4
США U20
0:1 Пинто (Джонс, Бринк) – 03:10' (5x4) 0:2 Калиев (Зеграс, Тюркотт) – 18:32' (5x4) 1:2 Макмайкл (Томас) – 23:31' (5x5) 2:2 Хэйтон (Лафренье) – 26:34' (5x5) 3:2 Фут (Смит) – 33:03' (5x4) 4:2 Хэйтон (Лафренье, Велено) – 50:47' (5x4) 4:3 Робертсон – 52:45' (5x5) 4:4 Пинто (Робертсон) – 56:42' (5x4) 5:4 Лафренье – 56:49' (5x5) 6:4 Делландреа (Лафренье) – 58:50' (en)
Турнирное положение команд после окончания первого игрового дня турнира:
Группа А
Швейцария — 3 очка
Швеция — 2 очка
Финляндия — 1 очко
Словакия — 0 очков
Казахстан — 0 очков
Группа В
Канада — 3 очка
Чехия — 3 очка
Германия — 0 очков
Россия — 0 очков
США — 0 очков.
- 27 декабря 2019
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- 26 декабря 2019
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23:41
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23:35
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23:02
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22:38
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22:21
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22:07
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21:45
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21:25
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21:13
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21:06
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21:00
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20:56
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20:44
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20:40
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20:26
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20:23
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20:21
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20:16
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20:15
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