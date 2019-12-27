Макмайкл: матч с США – осуществившаяся мечта, а победа ещё круче. Теперь ждём Россию

Нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Макмайкл поделился впечатлениями от победы над США на МЧМ-2020 со счётом 6:4.

«Было весело. В первом периоде мы сильно нервничали, но затем вернулись к своей игре. Лафренье – потрясающий игрок, сегодня он тащил команду на себе и делал невероятные вещи. Мы счастливы, что он у нас есть.

Даже просто сыграть с США уже стало осуществившейся мечтой, а обыграть их было ещё лучше. Теперь ждём матча с Россией. Мы играли с ними на Суперсерии, знаем, что это за команда. Они быстрые, техничные, должен быть хороший матч», — передаёт слова Макмайкла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.