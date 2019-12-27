Хэйтон: победный гол Лафренье в игре с США – это крутой гол крутого игрока

Капитан молодёжной сборной Канады Барретт Хэйтон рассказал о своих впечатлениях после победы над США (6:4) на МЧМ-2020, а также поделился мнением о предстоящей встрече со сборной России.



«Начало получилось не таким, каким бы мы хотели, но на таком турнире всё может быстро измениться, поэтому сдаваться нельзя. У нас получилось совладать с эмоциями и перестроиться после первого периода. Лафренье был невероятен всю игру, он столько всего привносит в нашу игру – энергию мастерство, великолепные передачи, но это недооценивают. Сложно выбрать, что было лучше – его передача мне на мой второй гол или его победный гол. Его передача была впечатляющей, а его гол – это крутой гол крутого игрока.

На прошлом МЧМ мы с США не играли, так что я впервые почувствовал вкус этого противостояния на таком уровне. Но я смотрел игры Канады и США, чувствовал себя их частью. Это противостояние живо.

Два принципиальных соперника подряд – США и Россия – это не слишком. Мы хотим играть в таких больших матчах», — передаёт слова Хэйтона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.