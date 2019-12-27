Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хэйтон: победный гол Лафренье в игре с США – это крутой гол крутого игрока

Хэйтон: победный гол Лафренье в игре с США – это крутой гол крутого игрока
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Капитан молодёжной сборной Канады Барретт Хэйтон рассказал о своих впечатлениях после победы над США (6:4) на МЧМ-2020, а также поделился мнением о предстоящей встрече со сборной России.

«Начало получилось не таким, каким бы мы хотели, но на таком турнире всё может быстро измениться, поэтому сдаваться нельзя. У нас получилось совладать с эмоциями и перестроиться после первого периода. Лафренье был невероятен всю игру, он столько всего привносит в нашу игру – энергию мастерство, великолепные передачи, но это недооценивают. Сложно выбрать, что было лучше – его передача мне на мой второй гол или его победный гол. Его передача была впечатляющей, а его гол – это крутой гол крутого игрока.

На прошлом МЧМ мы с США не играли, так что я впервые почувствовал вкус этого противостояния на таком уровне. Но я смотрел игры Канады и США, чувствовал себя их частью. Это противостояние живо.

Два принципиальных соперника подряд – США и Россия – это не слишком. Мы хотим играть в таких больших матчах», — передаёт слова Хэйтона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Макмайкл: матч с США – осуществившаяся мечта, а победа ещё круче. Теперь ждём Россию
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019