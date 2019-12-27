Худобин: на площадке есть «офис Гретцки», а у меня на кухне – «офис мамы»

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о подготовке к празднованию Нового года.

«На этот выходной я наметил, что нужно съездить за селёдочкой в русский магазин. Подготавливаюсь к Новому году. И ещё нужно кое-какие магазины посетить, потому что мы на Рождество собираемся лететь в Аспен, горнолыжный курорт в Колорадо. Поужинаем, спать, а завтра — новый матч. Или можно просто посидеть дома, посмотреть хороший фильм.

Я умею готовить. Но на новогодние праздники ко мне всегда прилетают родители. И я на кухне ничего не готовлю. Всё делает мама, включая селёдку под шубой. Вот знаете, на хоккейной площадке есть «офис Гретцки». А у меня на кухне – «офис мамы». Мужчины лишний раз туда не заходят. Помочь, что-то купить — пожалуйста. Мама даёт список, и мы с папой можем поехать на шопинг после тренировки», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Худобин провёл 15 матчей.