Хёгландер — о лакросс-голе: да я уже это делал. Не знаю, что там с YouTube
Нападающий сборной Швеции Нильс Хёгландер после победы в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой Финляндии (3:2 ОТ) скромно прокомментировал лакросс-гол.
На самом старте второго периода при счёте 0:1 Хёгландер закатился за ворота финнов, положил шайбу на крюк клюшки и эффектным резким движением отправил игровой снаряд в девятку, повторив свой же недавний гол из чемпионата Швеции.
«Чудо гол? Да я ведь уже это делал. Просто хотел ещё раз проверить, получится ли вот так забить. В этот раз сработало. Нам нужен тот был гол, потому что это был важный момент матча. Мои шайбы становятся классикой YouTube? Ха-ха, ну я даже не знаю. Самое главное, что шайба оказалась в воротах в том моменте», — цитирует Хёгландера Expressen.
«Возможно, лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот
Проспект «Ванкувера» забил, как Свечников. Это помогло сборной Швеции продлить невероятную серию побед на групповых стадиях МЧМ.
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