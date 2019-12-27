Мусоров — о МЧМ: Казахстан почувствовал уверенность. Можем играть, ничем не хуже

Нападающий сборной Казахстана Максим Мусоров прокомментировал поражение в матче с командой Швейцарии (3:5) на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Мы старались играть активно. Никто не хотел проигрывать, выходили только на победу. Так получилось. У меня хорошие партнёры, у нас хорошая команда. Мы будем со всеми биться, любой может забить.

Мы выходили только на победу. Соперник хороший, системная команда. Хорошо играют в обороне и в атаке, все впятером. Старались выиграть, не повезло, глупые удаления получили. Со Словакией будем на победу играть. Мы с ними играли только в прошлом году. У них было хорошая сборная, долго готовили. У нас в той игре решалось, кто выйдет в плей-офф. Недонастроились там, перегорели и проиграли тогда матч.

Я думаю, мы почувствовали уверенность, можем играть, ничем не хуже. У нас любой может забить. Как я говорил, у нас хорошая команда. Играем только на победу", — цитирует Мусорова Sports.kz.