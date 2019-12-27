Тренер Казахстана: пропустили нелепый третий гол, была возможность выиграть

Главный тренер сборной Казахстана Сергей Старыгин прокомментировал поражение в матче с командой Швейцарии (3:5) на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Конечно, была возможность выиграть. Это хоккей. 2:2 сделали, пропустили нелепый гол третий. В целом не стушевались, сравняли счёт. В третьем периоде немного не дотерпели. Два рикошета — два гола получились. Бывает. Не хотелось бы никого индивидуально выделять. Но в целом в большинстве случаев была неплохая игра.

Мы ребят предупреждали, что нельзя удаляться в меньшинстве, потому что все команды хорошо играют в большинстве. И швейцарцы. На установке им показали их большинство. Тем не менее получили три удаления в первом периоде и получили два гола», — цитирует Старыгина Sports.kz.