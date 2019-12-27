Как стало известно «Чемпионату», нападающий Игорь Макаров продолжит карьеру в «Сибири». Ранее с хоккеистом расторг контракт омский «Авангард».

В сезоне-2019/2020 Игорь провёл за «Авангард» 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при нейтральном показателе полезности и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч 32-летний форвард проводил на льду меньше 10 минут.



Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/2019 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.