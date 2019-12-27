Лейниекс перешёл в рижское «Динамо»

Нападающий Рейнис Мартиньш Лейниекс пополнил состав рижского «Динамо». Ранее он выступал за ХК «Рига». В этом году в составе рижского «Олимпа», играющего в чемпионате Латвии, набрал 11 очков (6+5) в 16 матчах.



«Динамо» набрало 27 очков в 41 матче и занимает сейчас последнее место в Западной конференции. Команда не может выйти в плей-офф уже четыре сезона. Последний выход в игры на выбывание был в 2014 году, когда клуб уступил «Донбассу» в серии со счётом 3-4. За всю историю выступлений в КХЛ «Динамо» пять раз удавалось выйти в плей-офф. Лучший результат — выход в 1/4 финала в сезонах 2009/2010 и 2010/2011.



Главный тренер Гиртс Анкипанс, помимо поста главного тренера, занимает должность генерального менеджера клуба.