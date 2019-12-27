Хоккейный клуб «Барыс» выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта сегодня в семь утра по местному времени (04:00 мск).

Самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air должен был совершить рейс в Нур-Султан, но упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты около 7 утра по местному времени (04:00 мск). Самолёт потерял высоту и врезался в бетонное ограждение, а затем в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.



В этом сезоне «Барыс» провёл два вынесенных матча в Алма-Ате — с «Торпедо» и «Спартаком».



КХЛ также выразила соболезнования.

Матч «Барыса» с «Динамо» Москва начнётся с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы.