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«Барыс» выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта

«Барыс» выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Барыс» выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта сегодня в семь утра по местному времени (04:00 мск).

Самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air должен был совершить рейс в Нур-Султан, но упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты около 7 утра по местному времени (04:00 мск). Самолёт потерял высоту и врезался в бетонное ограждение, а затем в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.

В этом сезоне «Барыс» провёл два вынесенных матча в Алма-Ате — с «Торпедо» и «Спартаком».

КХЛ также выразила соболезнования.

Матч «Барыса» с «Динамо» Москва начнётся с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы.

Матч «Барыс» — «Динамо» Москва начнётся с минуты молчания
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