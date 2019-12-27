Матч «Барыс» — «Динамо» Москва начнётся с минуты молчания

Сегодняшняя игра регулярного чемпионата КХЛ «Барыса» с московским «Динамо» начнётся с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы, произошедшей утром 27 декабря, информирует пресс-служба КХЛ.
Континентальная хоккейная лига выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.
По данным информационных агентств, самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air должен был совершить рейс в Нур-Султан, но упал вскоре после вылета из аэропорта Алматы около 7 утра по местному времени (04:00 мск). Самолёт потерял высоту и врезался в бетонное ограждение, а затем в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.
В этом сезоне «Барыс» провёл два вынесенных матча регулярного чемпионата в Алма-Ате, сыграв с «Трактором» и «Спартаком».
- 27 декабря 2019
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