Матч «Барыс» — «Динамо» Москва начнётся с минуты молчания

Сегодняшняя игра регулярного чемпионата КХЛ «Барыса» с московским «Динамо» начнётся с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы, произошедшей утром 27 декабря, информирует пресс-служба КХЛ.



Континентальная хоккейная лига выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.



По данным информационных агентств, самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air должен был совершить рейс в Нур-Султан, но упал вскоре после вылета из аэропорта Алматы около 7 утра по местному времени (04:00 мск). Самолёт потерял высоту и врезался в бетонное ограждение, а затем в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.



В этом сезоне «Барыс» провёл два вынесенных матча регулярного чемпионата в Алма-Ате, сыграв с «Трактором» и «Спартаком».