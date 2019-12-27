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Курносов: у Кручинина достаточно потенциала, на рынке не так много таких форвардов

Курносов: у Кручинина достаточно потенциала, на рынке не так много таких форвардов
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал обмен с «Трактором», в результате которого состав уфимского клуба пополнил форвард Алексей Кручинин.

«Работа идёт, она завершится только в полночь по московскому времени, так что пока рано говорить о том, что наша трансферная кампания завершена. Что касается Кручинина, то мы проявляли к нему интерес ещё в период летней трансферной кампании, но тогда не сложилось.

И когда появилась возможность – вернулись к этому варианту. Ждём от него усиления атакующей линии. Потенциала у него достаточно, чтобы добавить вариативности в нападении. Не так много на рынке креативных форвардов с правым хватом. Алексей присоединится к команде на Кубке Шпенглера и поможет нам», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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