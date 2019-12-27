«Салават» подтвердил переход Кручинина из «Трактора» в обмен на Чебыкина и Бобылёва

ХК «Салават Юлаев» произвёл обмен с челябинским «Трактором». В уфимский клуб переходит нападающий Алексей Кручинин, а в обратном направлении проследовали Николай Чебыкин и Владимир Бобылёв. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Перед началом сезона 28-летний Кручинин вернулся в «Трактор». Играя в среднем по 15 минут за матч, он заработал 10 (3+7) очков в 31 встрече при показателе полезности «-8». Последний раз форвард забивал 18 сентября в матче с «Сибирью».

«Кручинин – «праворукий», техничный форвард с пониманием игры, способный укрепить первую-вторую пятёрку и бригаду большинства. Здесь нам требовалось усиление. Надеемся, что он проявит у нас в команде свои лучшие качества», — прокомментировал переход Кручинина спортивный директор «Салавата» Василий Чижов.