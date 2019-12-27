Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Закрытие трансферного окна в КХЛ. Всё о главных сделках сезона-2019/20, онлайн

Закрытие трансферного окна в КХЛ
«Чемпионат»
Где окажется Пулккинен и обменяет ли «Авангард» Шумакова? LIVE дедлайна в КХЛ
Всё о сделках и обменах в последний день трансферного окна – в нашем онлайне.
Хоккей / КХЛ 0

Указанное в трансляции время – московское

09:15. О главных трансферах, которые уже состоялись, читайте в нашем материале.

08:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня трансферов в КХЛ. В полночь все переходы и обмены будут запрещены. Из основных сделок ожидается обмен Теэму Пулккинена из минского «Динамо» в московское «Динамо» или «Авангард», обмен из омского клуба Сергея Шумакова, обмен из «Трактора» Алексея Кручинина. Вероятнее всего, в «Салават Юлаев».

Сутки до дедлайна. Каких ещё трансферов ждать в КХЛ?
Кручинин может покинуть «Трактор», а Пулккинена ждут в «Авангарде» и московском «Динамо».

Кроме того, команду может поменять минчанин Андрей Костицын – его сватают в «Витязь» или «Нефтехимик». Магнитогорский «Металлург» может расстаться с Андреем Локтионовым, которым интересуются в СКА. На Урале дела у бывшего форварда «Локомотива» не идут. В общем, в любом случае будет интересно. Следите за всеми переходами вместе с «Чемпионатом»!

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019