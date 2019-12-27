Где окажется Пулккинен и обменяет ли «Авангард» Шумакова? LIVE дедлайна в КХЛ

Указанное в трансляции время – московское
09:15. О главных трансферах, которые уже состоялись, читайте в нашем материале.
08:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня трансферов в КХЛ. В полночь все переходы и обмены будут запрещены. Из основных сделок ожидается обмен Теэму Пулккинена из минского «Динамо» в московское «Динамо» или «Авангард», обмен из омского клуба Сергея Шумакова, обмен из «Трактора» Алексея Кручинина. Вероятнее всего, в «Салават Юлаев».
Кроме того, команду может поменять минчанин Андрей Костицын – его сватают в «Витязь» или «Нефтехимик». Магнитогорский «Металлург» может расстаться с Андреем Локтионовым, которым интересуются в СКА. На Урале дела у бывшего форварда «Локомотива» не идут. В общем, в любом случае будет интересно. Следите за всеми переходами вместе с «Чемпионатом»!
- 27 декабря 2019
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- 26 декабря 2019
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