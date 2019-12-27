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Лидер сборной Чехии Лауко выбыл до конца МЧМ

Лидер сборной Чехии Лауко выбыл до конца МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Лидер чешской сборной Якуб Лауко, получивший травму колена в начале матча с Россией (4:3), пропустит и весь турнир, информирует федерация хоккея Чехии.

Лауко получил травму на 53-й секунде встречи. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей. Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него въехал форвард Дмитрий Воронков.

В третьем периоде Лауко наблюдал за игрой своей команды из-за бортика. Нога хоккеиста находилась в специальном бандаже, он перемещался с помощью костыля. Лауко успел провести на турнире шесть секунд.

Якуб был выбран «Бостон Брюинз» в третьем раунде под общим 77-м номером на драфте 2018 года.

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