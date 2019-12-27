Лидер сборной Чехии Лауко выбыл до конца МЧМ

Лидер чешской сборной Якуб Лауко, получивший травму колена в начале матча с Россией (4:3), пропустит и весь турнир, информирует федерация хоккея Чехии.



Лауко получил травму на 53-й секунде встречи. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей. Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него въехал форвард Дмитрий Воронков.



В третьем периоде Лауко наблюдал за игрой своей команды из-за бортика. Нога хоккеиста находилась в специальном бандаже, он перемещался с помощью костыля. Лауко успел провести на турнире шесть секунд.



Якуб был выбран «Бостон Брюинз» в третьем раунде под общим 77-м номером на драфте 2018 года.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.