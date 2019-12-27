«Трактор» — «Спартак»: в состав гостей вернулись Херсли, Гончаров и Карсумс

«Трактор» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 27 декабря, начало — в 17:00 мск.



В составе «Спартака» отсутствуют защитники Андрей Кутейкин и Дамир Мусин, а также нападающие Анатолий Никонцев и Геннадий Столяров. В заявку вернулись защитники Патрик Херсли и Максим Гончаров, а также форварды Мартиньш Карсумс и Илья Аркалов.



«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);

Херсли — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Карсумс;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;

Гончаров — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;

Кулик, Талалуев — Аркалов — Кокарев.



«Трактор»:

Федотов (Галимов);

Бэйлен — Калинин, Кэлоф — Седлак — Косов;

Терещенко — Карпухин, Авцин — Карлин — Фатеев;

Меньшиков — Бородкин, Комаров — Михеев — Основин;

Исаев, Степанов — Шаров — Тридчиков, Зайцев.