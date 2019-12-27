«Трактор» — «Спартак»: в состав гостей вернулись Херсли, Гончаров и Карсумс

«Трактор» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 27 декабря, начало — в 17:00 мск.
В составе «Спартака» отсутствуют защитники Андрей Кутейкин и Дамир Мусин, а также нападающие Анатолий Никонцев и Геннадий Столяров. В заявку вернулись защитники Патрик Херсли и Максим Гончаров, а также форварды Мартиньш Карсумс и Илья Аркалов.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Херсли — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Карсумс;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Гончаров — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;
Кулик, Талалуев — Аркалов — Кокарев.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Калинин, Кэлоф — Седлак — Косов;
Терещенко — Карпухин, Авцин — Карлин — Фатеев;
Меньшиков — Бородкин, Комаров — Михеев — Основин;
Исаев, Степанов — Шаров — Тридчиков, Зайцев.
- 27 декабря 2019
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