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Никулин: СКА не создал особых проблем

Никулин: СКА не создал особых проблем
Хоккей / КХЛ

Защитник «Ак Барса» Илья Никулин посетовал на слабую реализацию моментов в матче регулярного чемпионата со СКА (1:2).

«У нас было и желание, и моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. Из-за этого такой результат, хотя мы могли забить намного больше. Счёт не по игре, мы должны были сегодня побеждать. Но не сложилось. Надо сохранить такой же настрой на следующий матч. Соперник сегодня не создал особых сложностей, поэтому нам вдвойне обидно, что так сложился матч», – цитирует Никулина ИА «Татар-информ».

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