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КХЛ изменила дату проведения матча между «Авангардом» и «Йокеритом»

КХЛ изменила дату проведения матча между «Авангардом» и «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига изменила дату проведения матча регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Йокеритом», информирует пресс-служба организации. Кроме того, было изменено время начала матча регулярного чемпионата лиги между минским «Динамо» и «Куньлунем», который состоится 7 января.

«В связи с проведением технических работ в ЛД «Арена Балашиха» по подготовке к матчам плей-офф, а также по обоюдному согласию команд, Лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата №741 «Авангард» — «Йокерит» с 27 на 21 февраля 2020 года», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Что касается матча в Минске, то он начнётся не в 17:00 мск, а на час раньше.

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