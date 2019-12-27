Знарок: игра в большинстве решила исход матча с «Трактором»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после выездного матча с «Трактором» (5:2).



«Тяжёлая игра, хороший соперник. Начали неплохо, хорошо сыграли в большинстве, у нас его было достаточно, думаю, что это и решило исход матча. Двигаемся дальше», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Хозяева открыли счёт уже на 35-й секунде — точным броском отметился Дмитрий Калинин. В середине первого периода Патрик Херсли восстановил равновесие, реализовав численный перевес. Во втором периоде на гол Вячеслава Основина красно-белые ответили точными бросками Дениса Кокарева и Мартиньша Карсумса. В третьем периоде Яков Рылов реализовал большинство, а окончательный счёт установил Робин Ганзл.

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