Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знарок: игра в большинстве решила исход матча с «Трактором»

Знарок: игра в большинстве решила исход матча с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после выездного матча с «Трактором» (5:2).

«Тяжёлая игра, хороший соперник. Начали неплохо, хорошо сыграли в большинстве, у нас его было достаточно, думаю, что это и решило исход матча. Двигаемся дальше», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Хозяева открыли счёт уже на 35-й секунде — точным броском отметился Дмитрий Калинин. В середине первого периода Патрик Херсли восстановил равновесие, реализовав численный перевес. Во втором периоде на гол Вячеслава Основина красно-белые ответили точными бросками Дениса Кокарева и Мартиньша Карсумса. В третьем периоде Яков Рылов реализовал большинство, а окончательный счёт установил Робин Ганзл.

Жамнов: «Спартаку» пока не удаётся выменять тех игроков, которых хотели бы видеть
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019