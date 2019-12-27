Рылов — после победы в Челябинске: поздравляю «Трактор» с днём рождения

Защитник «Спартака» Яков Рылов дал комментарий после матча с «Трактором» (2:5).
«Поздравляю «Трактор» с днём рождения. Для нас это важная победа, нужные два очка. Первый период мы играли не очень, соперник в движении был лучше. Потом мы добавили в скорости, начали играть правильно, и реализация моментов сегодня была на хорошем уровне. Два гола в третьем периоде поставили точку.
Ощущения от приглашения на Матч звёзд? А вы как думаете? Конечно, великолепное чувство: в 35 лет в первый раз попасть на Матч звёзд, думаю, дорогого стоит. Прекрасные ощущения.
Радует ли меня моя результативность? Я, конечно, слежу за статистикой, но в первую очередь важно, чтобы мы были высоко в таблице и вышли с хорошего места в плей-офф.
Серия побед? Мы много работаем, на каждый матч выходим только с мыслями о победе, и у нас получается выигрывать», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 27 декабря 2019
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