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Крикунов: даже не знаю, о чём думали игроки «Динамо»

Крикунов: даже не знаю, о чём думали игроки «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Барысом» (4:3 ОТ).

«Начали мы хорошо. Забили два гола, но, наверное, это нас и погубило в дальнейшем. Успокоились, и всё. Пока не начали проигрывать — 2:3, не думали, что можно проиграть сегодня. Если честно, даже не знаю о чём они там думали.

И только при счёте 2:3 уже включились в работу, хотя мы и говорили ребятам, что соперник умеет и будет атаковать. Хотя мы и выиграли первый период — 2:0, но там было столько моментов у наших ворот…

Хорошо, что у «Барыса» случилось удаление в конце матча, это нам помогло. Мы выпустили шестого игрока и сравняли счёт. А в овертайме уже наше первое звено забило победный гол», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.

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