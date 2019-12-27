Крикунов: даже не знаю, о чём думали игроки «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Барысом» (4:3 ОТ).
«Начали мы хорошо. Забили два гола, но, наверное, это нас и погубило в дальнейшем. Успокоились, и всё. Пока не начали проигрывать — 2:3, не думали, что можно проиграть сегодня. Если честно, даже не знаю о чём они там думали.
И только при счёте 2:3 уже включились в работу, хотя мы и говорили ребятам, что соперник умеет и будет атаковать. Хотя мы и выиграли первый период — 2:0, но там было столько моментов у наших ворот…
Хорошо, что у «Барыса» случилось удаление в конце матча, это нам помогло. Мы выпустили шестого игрока и сравняли счёт. А в овертайме уже наше первое звено забило победный гол», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.
- 27 декабря 2019
-
21:02
-
20:56
-
20:36
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:20
-
19:17
-
19:12
-
19:08
-
18:59
-
18:37
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:01
-
17:58
-
17:43
-
17:28
-
17:26
-
17:17
-
16:52
-
16:36
-
16:30
-
16:11
-
15:37
-
15:31
-
15:22
-
15:12
-
15:00
-
14:43