Кудашов: приобретений в дедлайн не ждём, Коскиранта не покинет СКА

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о выездном матче с «Сибирью» (2:0).
«Очень рады, что выиграли, потому что игра была очень сложная. Трибуны гнали «Сибирь» вперёд, да и в целом соперник играл организованно. Мы правильно действовали в обороне, в нужный момент забили. Это командная победа. Приобретений в дедлайн не ждём, Ярно Коскиранта команду не покинет», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.
Первые два периода оказались безголевыми, гостям удалось открыть счёт на 47-й минуте стараниями нападающего Андрея Кузьменко. Примечательно, что одним из ассистентов выступил вратарь питерского клуба Алексей Мельничук. 21-летний голкипер набрал первое очко в КХЛ. Окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, отправив шайбу в пустые ворота.
- 27 декабря 2019
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