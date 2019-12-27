Заварухин: Макаров добавит «Сибири» моторики и борьбы

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал проигрыш со счётом 0:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА и оценил приобретение нападающего Игоря Макарова.



«Неплохие были моменты, но нет голов. Пропустили во время пересменки. С такой командой нельзя так ошибаться. Не хватает нам «чернового» гола. Здорово сыграл вратарь СКА. Идём дальше, завтра у нас непростой матч с «Куньлунем» за четыре очка. Модель игры, что на выезде, что дома, примерно одна и та же. Так что не вижу закономерности в том, что дома набираем очков меньше, чем в гостях.



Игорь Макаров должен добавить нам моторики и борьбы, он и в меньшинстве сыграть может», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Контракт Макарова с «Сибирью» рассчитан до конца сезона-2019/2020