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Контракт Макарова с «Сибирью» рассчитан до конца сезона-2019/2020

Контракт Макарова с «Сибирью» рассчитан до конца сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт до конца сезона с 32-летним нападающим Игорем Макаровым, информирует пресс-служба новосибирского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В сезоне-2019/2020 Игорь провёл за «Авангард» 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при нейтральном показателе полезности и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч 32-летний форвард проводил на льду меньше 10 минут.

Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/2019 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.

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