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Гол Оши в овертайме принёс «Вашингтону» победу в матче с «Коламбусом»

Гол Оши в овертайме принёс «Вашингтону» победу в матче с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «столичных» Ти Джей Оши. Результативными передачами в этой встрече отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 27 бросков из 28.

Видео гола Оши можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков провёл на льду 23 минуты 18 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Бостон Брюинз» в гостях уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лилья (Нэш, Макиннис) – 29:17' (5x5)   1:1 Хагелин (Паник, Кузнецов) – 46:13' (5x5)   2:1 Оши (Бекстрём, Овечкин) – 63:13' (4x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 19:38' (5x4)   0:2 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 38:26' (5x5)   0:3 Карло (Койл, Маршан) – 58:06' (en)
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