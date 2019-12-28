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Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ—2020

Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ—2020
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о решении пропустить Матч всех звёзд 2020 года, который пройдёт 24-26 января в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе, информирует журналист Том Гулитти. Российский форвард решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф.

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Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд мог стать восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

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