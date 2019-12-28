Рирден — о решении Овечкина пропустить Матч звёзд: в 34 года лучше отдыхать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал решение нападающего команды Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ, который пройдёт 24–26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.



«В 34 года лучше отдыхать и готовиться ещё к одному походу за Кубком Стэнли. Это то, чего хочет Алекс», — приводит слова Рирдена в «Твиттере» журналист Том Гулитти.



Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд мог бы стать восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин — о пропуске Матча звёзд: трудное решение, но я должен быть готов к плей-офф