Овечкин не хочет ехать на Матч всех звёзд? Ему там нечего делать

На днях Александр Овечкин в 11-й раз за свою карьеру был выбран на Матч всех звёзд. Четыре раза за последние пять сезонов он становился капитаном команды своего дивизиона — так случилось и нынче, когда стали известны результаты болельщицкого голосования. Казалось бы, что событие, которое произойдёт в конце января в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе должно притягивать к себе хоккейных звёзд, но нет. В последние годы игроки всё чаще стараются найти любую возможность, чтобы избежать «повинности» участия в «Олл стар гейм». Это событие стало настолько бессмысленным и надоевшим, что хоккеистов не пугает даже одноматчевая дисквалификация за неприезд. Возможность отдохнуть и подлечиться они ценят намного сильнее, чем сомнительное удовольствие развлекать публику различным баловством. И это правильно.

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Нужны победы, а не развлечения

До нынешнего сезона Овечкина выбирали на Матч всех звёзд 10 раз, но участвовал он лишь в семи подобных мероприятиях. До прошлого сезона Александру удавалось дважды находить благоприятный предлог для того, чтобы улизнуть от ответственности, но в сезоне-2018/19 он откровенно заявил, что ему нужен отдых.



«Прошлый сезон получился очень длинным, поэтому сейчас мне нужен отдых. Мы снова хотим стать чемпионами, поэтому моему телу необходимо отдохнуть и восстановиться. Мне нравится участвовать в таких матчах, но сейчас я хочу взять неделю отдыха», — сказал тогда Овечкин, откровенно признав, что никакой формальной травмы у него нет.



«Он знает, что должен пропустить одну игру регулярного чемпионата за неприезд. Он откровенно об этом сказал сам, так что всё было сделано профессионально. Он знает, что это честь — быть выбранным болельщиками, но Овечкин думает прежде всего о своей команде. А команде он принесёт больше пользы, если будет отдохнувшим и здоровым», — поддержал своего капитана главный тренер «столичных» Тодд Рирден.



Нынче Овечкин тоже намекнул, что ещё не решил, будет ли он участвовать во Всезвёздных забавах. Поездка в Сент-Луис — это сложнее, чем короткое путешествие по соседству куда-нибудь по Восточному побережью, поэтому не исключено, что Александр снова сложит с себя полномочия капитана сборной Столичного дивизиона. «Буду ли я играть? Посмотрим, что случится. В сезоне много матчей, которые нужно провести. Я сделаю всё возможное, чтобы быть здоровым к плей-офф, потому что я должен быть здоровым для самых важных игр в будущем», — прозрачно намекнул Овечкин.

И если он снова откажется, это окончательно выведет Матч всех звёзд из ранга событий, достойных серьёзного внимания. Потому что эти самые звёзды уже не скрывают своего презрительного отношения к подобным развлечениям.

История неприезда Овечкина на Матч всех звёзд:



2012 — отбывал дисквалификацию



2016 — не играл из-за травмы нижней части тела



2019 — заявил, что нужен отдых для второй части сезона



2020 —?

Как прогулять Матч звёзд и не получить наказания?

О том, что устаревшая идея Всезвёздного уик-энда нуждается в реформировании, говорят уже давно. Даже сама НХЛ рассматривала возможность проведения короткого варианта Кубка мира в 2021 году вместо звёздных каникул, но потом от этой идеи были вынуждены отказаться, так как такое событие не укладывается в пятидневный срок. К существующему же формату интерес потеряли все — и хоккеисты, и многие болельщики.



За несколько дней у многих игроков, которые должны были принимать участие в «Олл стар гейм», внезапно «обостряются» хронические травмы. И как не пытается НХЛ уличить хоккеистов в обмане и попытке сачковать, дисциплинарные наказания никого не страшат.

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В прошлом сезоне перед Матчем звёзд внезапно обострилась травма у голкипера «Монреаля» Кэри Прайса, который пропустил три матча регулярного чемпионата, но перед самым перерывом вернулся в строй. В стане «Канадиенс» благоразумно решили, что поездка Прайса на Матч всех звёзд в Сан-Хосе — не самая лучшая идея, потому что борьба за место в плей-офф была в самом разгаре. «Лучшим решением для него будет отдых и восстановление сил», — отчеканил генменеджер Марк Бержевен.



«Ожидается, что в рамках переговоров о новом коллективном соглашении профсоюз игроков будет настаивать на том, чтобы хоккеисты могли пропускать Матч всех звёзд без наказания. К примеру, если вы пять раз приезжали на «Олл стар гейм», то у вас есть законное право пропустить этот матч один раз», — предположил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.





2009 — Павел Дацюк, Никлас Лидстрём



2016 — Джонатан Тэйвз



2018 — Сидни Кросби



2019 — Игроки, дисквалифицированные на 1 игру регулярного чемпионата за пропуск Матча звёзд:2009 — Павел Дацюк, Никлас Лидстрём2016 — Джонатан Тэйвз2018 — Сидни Кросби2019 — Александр Овечкин , Кэри Прайс

Обуза, которая всем надоела

Никто не умаляет ценность «Олл стар гейм» как инструмента маркетинга и рекламы. В конце концов, пока спонсора хотят видеть это мероприятие в данном варианте, оно будет существовать. И при условии, что хоккеисты здоровы и полны сил, они с удовольствием принимают в нём участие. Но постепенно Матч звёзд превращается в обузу, которая всем надоела, и ценность которой весьма сомнительна — даже отстранения на один матч не имеют никакого воздействия.

Любопытно, что схожие тенденции наблюдаются и в других видах спорта. Например, в американском футболе три года назад более половины игроков, приглашённых на «Про боул»-2016, отклонили приглашения. Лига была вынуждена искать им замены, и мероприятие всё же состоялось, но это уже было зрелище гораздо более низкого масштаба. В этом свете терминология хоккейных травм предоставляет большое количество вариантов для «отмазки», поскольку травмы нижней и верхней части тела могут означать всё, что угодно — от вросшего ногтя до выпавшей пломбы.



Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/20



«В лиге должно быть больше понимания ситуации, в которой оказываются игроки. Хоккеисты больше думают о своём сезоне, чем о выставочном турнире в формате три на три. И, безусловно, есть лучший способ, как наказать хоккеистов, которые пропускают Матч звёзд без уважительной причины. Несправедливо ожидать от человека, что он будет рисковать участием во второй, самой важной половине сезона ради непонятного товарищеского матча. Кроме того, нужно учитывать, сколько боевых матчей из-за травм хоккеист пропустил за последние годы, насколько давно он был травмирован и характер травмы», — считает обозреватель Forbes Мэтт Калмэн.



Словом, очередной отказ Овечкина от участия во Всезвёздном уик-энде не должен никого удивлять. Удивительней будет, если российский звёздный ветеран всё же приедет в Сент-Луис, чтобы в очередной раз позабавить публику.