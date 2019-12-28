Овечкин — о пропуске Матча звёзд: трудное решение, но я должен быть готов к плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение пропустить Матч всех звёзд 2020 года, который пройдёт 24-26 января в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.

«Спасибо прежде всего болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона.

Очевидно, что это тяжёлое решение — быть капитаном и пропустить Матч всех звёзд, но я обязан сделать всё возможное для меня и моей команды.

Дисквалификация? Не хочется пропускать игру, но правила есть правила. Я принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме, должен быть готов к плей-офф», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд мог стать восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.