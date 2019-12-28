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Овечкин — о пропуске Матча звёзд: трудное решение, но я должен быть готов к плей-офф

Овечкин — о пропуске Матча звёзд: трудное решение, но я должен быть готов к плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение пропустить Матч всех звёзд 2020 года, который пройдёт 24-26 января в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.

«Спасибо прежде всего болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона.

Очевидно, что это тяжёлое решение — быть капитаном и пропустить Матч всех звёзд, но я обязан сделать всё возможное для меня и моей команды.

Дисквалификация? Не хочется пропускать игру, но правила есть правила. Я принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме, должен быть готов к плей-офф», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд мог стать восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ—2020
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