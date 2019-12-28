Как завершится матч сборных России и Канады на МЧМ-2020?

Сегодня, 28 декабря, молодёжная сборная России проведёт второй матч на чемпионате мира, соперником будет команда Канады. Начало матча — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020 года



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Сборная России 26 декабря провела первый матч на турнире и проиграла сборной Чехии со счётом 3:4. Хозяева турнира открыли счёт на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами в исполнении Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.